內地其他城市推旅遊產品吸客　業界建議港旅業轉型搶客

苦候3年，中港今日(6日)終迎來全面通關，本港各行業似正磨拳擦掌，等待旅客再臨，惟有旅遊業界表示，3年來，旅遊生態已出現轉變，內地出現不少替代品「搶生意」，促本港旅遊業轉型，才可吸引內地遊客，有議員指市面多了內地遊客，但不少零售業從業員轉行，行內面對招聘人手困難。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今日在電台表示，旅遊業冰封三年，終於看到希望，但很難期望一下子回到2019年之前情況，如果今年能回復疫情前的3成，已算樂觀。她指，暫時好難出現大型旅行團，現時旅遊生態已改變，疫情3年周邊已有不少替代品，包括珠海的主題公園、海南島的大型項目等。

她又指，內地人已有更好選擇，香港難以用過往資源競爭，需要重新改變定位，例如綠色旅遊，推銷香港獨有文化的深度遊，現時或要向內地二三線市城市推廣，目前最接近的長假期是五一勞動節。她關注業界人手問題，因疫情期間不少從業員已轉工，要他們即時歸隊有困難，而導遊一定要來自本土，難以輸入外勞。

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一個節目表示，自從1月8日首階段通關以來，市面已多了內地遊客，零售界兩至三個月前已重申新招聘、裝修店舖等。他認為，目前最困難是聘請人手，旅遊零售界均難以輸入外勞，但由於不少零售業從業員已轉行做建築，如果建築業透過輸入外勞填補多些人手，希望本地人手可回流零售界。