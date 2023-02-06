中港師生交流復常　入職教師須參加4天內地學習團　

隨着中港兩地全面通關，停滯3年的兩地師生交流亦將復常，教育局要求所有公帑資助學校的新入職教師和擬晉升教師須參加內地學習團，計劃於今年4月起先舉辦新入職教師內地學習團，地點包括大灣區、北京、上海及武漢，為期3至4天，暫定於本學年底前舉辦7個學習團，每團約120人，提供約850個名額予合資格者參加。

中港交流因疫情暫停三年，現時旅客復常往來，學生亦恢復交流活動，最快成團的是公民與考察科的學生，內地團最快4月成行，行程3至4天，內容涵蓋專題講座、學校參訪、企業參觀、文化設施和歷史遺迹參觀等。至於教師方面的內地學習團，亦有望同月啟程。

另一方面，獲晉升教師亦須參加內地學習團，教育局指將由今年9月起推行，詳情稍後公布。當局又指正積極與內地有關單位溝通，協調及籌備教師內地學習團事宜，並會於下學年提供更多名額，供相關教師參加，並鼓勵新入職教師把握機會積極報名。有任教高中地理科的老師指，學校教務、備課、行政工作及照顧學生情緒等工作繁重，難有心力花時間去內地學習團，認為可壓縮至一天團，而國安教育滲入不同課程，如地理科要初中生認識中國9個農業區，相信備課過程已足以加深認識。