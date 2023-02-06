休班男警涉體罰7歲女被控虐兒　案件押3.7再訊

休班男警被指於去年10月，疑因管教問題而體罰其7歲女兒，事後被控一項故意襲擊兒童導致不必要的苦楚或健康損害罪。該男警今（6日）於沙田法院應訊，暫時毋須答辯，案件押後至3月7日再訊，待辯方索取文件及給予他法律意見，男警期間獲准以1,000港元保釋候訊。

38歲被告代號LM ，報稱警員，控罪指他於2022年10月18日，在青衣一單位故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

同類案件過去時有發生，資料顯示，2021年11月，一名姓李(33歲)男警被指在其油塘住所內，疑因學業問題體罰他的7歲女兒，並被控1項向兒童作出故意襲擊導致傷害罪。至2022年11月1日，案件在觀塘裁判法院再訊，裁判官判被告自簽2,000港元，守行為2年及支付500港元訟費。

2020年1月，一名41歲男警疑在鴨脷洲住所拍打及踢年幼兒子，有人拍下影片上載到社交網。執法人員跟進調查後，於2020年5月1日以涉嫌虐兒，拘捕該名駐守中區的軍裝男警，他被停職，並於2021年9月9日被判守行為3年。

案件編號 : STCC 392/2023