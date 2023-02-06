香園圍口岸首兩班車滿座　城巴料暑假跨境線客量恢復至疫前7成

今天(6日)是全面通關的首日，亦是香園圍/蓮塘口岸首次啟用旅客通關服務。東網記者於今早約9時到香園圍口岸了解情況，過關人流不算多。城巴營運及工程主管龔樹人表示，今早頭兩班車皆為滿座，約200人，大多為上班人士和學生，又預計今年暑假，城巴跨境線客運量會恢復至新冠疫情前6至7成，因此口岸地理位置便利，預計城巴在此市場，可佔7至8成市場率。

目前有3條巴士線往來該口岸至粉嶺站、大圍站、屯門站，而城巴新開設的B7路線今日首班車由香園圍口岸出發，接載乘客往上水和粉嶺。龔樹人指，口岸開關時間為7時，學生大約7時8分到達，但由於長時間無來港，使用八達通卡時出現阻滯，職員已協助處理，惟增值方面需前往市區處理。他又稱，相信此口岸可成為香港居民和旅客提供便捷的出行方式，令兩地家庭成員更容易團聚。

訪港旅客曾女士稱，兒子後日(8日)將誇境來港上課，因此提前來探路，了解過關流程，又指對於全面通關感到開心，惟時間上較遲。她提到，巴士等候時間較長，已等約10多分鐘，建議加密班次。

另外，龔樹人指，自上月首階段通關以來，來往深圳灣口岸及屯門市中心的巴士路線客量回升，恢復到疫情前的1成1，而來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的巴士路線客量恢復至疫情前的3成。