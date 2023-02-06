便利店偷啤酒後踢死店員　巴基斯坦裔男子謀殺罪成被判終身監禁

持香港身份證之巴基斯坦裔男子，3年前在便利店偷竊啤酒後，並狂踢追出的六旬店員，結果店員因頭部重傷，於2日後去世。這名巴裔無業男子於上周四（2日）於高院被裁定謀殺罪名成立，原訟庭法官邱智立今天依例判處他終身監禁。至於被告開審前已承認的盜竊罪，法官表示他在本案前並無偷竊前科，此類店舖盜竊案通常會判處罰款，不過因被告已被判終身監禁，再判罰款已無意義，因此決定判他此控罪獲無條件釋放。

現年30歲的被告ISLAM Javed Iqbal在香港出生，持有香港身份證，案發時無業。他被控於2019年12月28日，偷竊屬於元朗擊壤路1間便利店的2罐啤酒；及於2019年12月30日，在香港謀殺當時61歲的男子鄧忠強。控方案情指，死者鄧忠強為涉事便利店的助理店員。2019年12月28日晚上，被告進入該便利店取走啤酒，沒有付款便離去，死者遂追出。其後2名印尼女子在安寧路見到死者反遭被告追着，並見到死者跌在地上及遭被告踢頭部，地下則有血，其後死者沒有再動。現場亦有閉路電視拍到死者在奔跑時失足跌倒，之後被告回頭腳踢多次。死者在救護車到場把他送往醫院時已昏迷，並於2日後不治，死因為頭部受傷。

案件編號：HCCC 51/2021