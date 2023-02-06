全面通關首日訪港旅客少　上水石湖墟人流稀　部分店舖門可羅雀

隨着早前有限度恢復中港兩地關口往來，至今日（6日）全面通關，不少本地商戶都期待內地居民自由行訪港，刺激本地零售消費；惟自通關近一個月，經各口岸到港的旅客稀少，其中昔日藥妝水貨店雲集的上水石湖墟，更出現「吉舖」處處情況，行人路亦寬敞無阻。

東網記者親身到上水石湖墟視察，疫情前藥房較集中的龍琛路，雖然多間藥房店主拒絕回應市況，據記者觀察店員努力卸貨執貨，惟入來查詢及購物的港人稀疏，亦未見有自由行旅客拉着行李箱入貨的經典畫面。

及至記者巡視鄰新新豐路、新康街、新功街昔日美妝店、參茸海味店店舖集中的街道，現況卻是至少有15、6間「吉舖」，不少仍掛着藥妝店招標及「旺舖招租」告示；就告算有營業，店面都出現店員多過客人情況，有些店亦正努力將貨品上架，店主多以正忙上架原因，拒絕回應自由行及意情況。而按記者觀察亦有連鎖藥妝店原在石湖湖墟有3間分店，其中一間亦見剛剛結業，其餘兩店亦客人稀疏。

在新功街經營金城參茸海味店逾30年的羅先生指，自通關至今，生意額僅回復疫情前的一至兩成，但他仍打算為老店小裝修，期望新春假期後內地自由行旅客情況會回升。羅先生續指，期望財爺預算案派消費券，料刺激本地消費加上自由行，令區內市道回復暢旺。