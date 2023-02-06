調查指去年底81%受訪者失業逾半年　議員：人力失衡更嚴竣

疫情下勞工市場重新「洗牌」，有政黨在去年底展開就業前景調查，並在今日（6日）公布結果，發現有過半受訪者收入受停薪留職、放無薪假等影響，亦發現失業人士失業時間多於半年的比率上升至逾80%，較上次調查多約20%。該黨認為結果反映現時人力失衡等問題變得更為嚴峻，促請當局調整勞動市場的支援策略，在新一輪人力資源推算中主動檢視不同行業的人力供應與需求情況，規劃那些行業應引入人才，和如何加強本地培訓。

有政黨在去年11月至12月底，向677人進行問卷調查，發現失業人士的失業時間延長，有81%表示失業的受訪者稱自己失業多於半年，較9個月前調查的58.7%，高出22.3%；又有55%受訪者表示收入受停薪留職、放無薪假、減薪或改為自僱影響。即使香港步向「復常」經濟開始「回暖」，但仍有52%人預期2023年的工資會沒有變化。該黨指出，結果顯示失業搵工仍「艱難」，而且失業人士的「待業」時間更有延長趨勢。

議員顏汶羽認為失業情況延長問題值得關注，反映疫情下失業的人士，難以重返勞工市場，促請當局完善各類培訓課程，包括優化「先聘請、後培訓」模式，增加進修資助及優化制度，並推出針對性計劃支援相關勞工。他又要求政府處理好因應防疫抗疫基金，而臨時獲新職位人士的去向。