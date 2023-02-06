中港恢復全面通關　惟尖沙咀人流稀疏　名牌店門庭冷落

中港今日(6日)正式全面開關，核酸檢測要求及配額限制均已取消。不過往日人來人往、大受內地旅客歡迎的尖沙咀卻未見人流。《東網》記者今到尖沙咀廣東道一帶視察，以往人流如鯽的名牌店舖卻門庭冷落；大排長龍的情況亦不復見。整個尖沙咀冷冷清清，似乎通關後的旅遊業未有如預期般即時復甦。

廣東道一帶名牌店林立，向來是內地旅客的購物勝地，惟今日首日正式通關，該區卻人流稀疏，大部分名牌店舖不見人龍，甚至店員比客人還要多；以前在尖沙咀隨處可見的「拖篋黨」不見蹤影，大部分都是香港上班族拿著工事包趕忙上班，故店舖生意不見起色。

不過，有內地旅客稱對中港通關感高興，認為來港購物時感覺店員服務態度良好，甚至比之前好，故買了不少心頭好。一名內地女旅客滿載以歸，手持多個名牌購物袋，她表示前兩日因工作關係由深圳來港，原先打算早一日回深圳，但由於今日起過關不再需要進行核酸檢測，故決定延至今天才回深圳。她對中港全面通關感到高興，形容來港後遊感受「不錯、舒服」。