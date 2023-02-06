「天線得得B」挨跌事件僅排第二　港人虎年最關心膠袋加徵費

消費者委員會今日(6日)公布「虎年十大消費新聞」選舉結果，共有4,750人參與投票，其中膠袋徵費實施多年，去年12月31日起由5港毫增加至1港元，以減少消費者使用膠袋的習慣，並且取消豁免購買冷凍食品的免費袋，此則新聞影響全港市民，獲眾多投票者的關注，以3,463票榮登十大新聞的榜首，得票率更達73%。消委會指出，結果足以引證可持續消費的重要性已日漸提升，並於日常生活中加以實踐。

排第二的十大新聞的性質與榜首大相逕庭，為去年有男童不慎挨跌玩具店的「天線得得B」大公仔模型，其家長被商戶要求賠償3萬元。事件在社交媒體極速升溫，商戶最終向事主退款和致歉，新聞除了以3,315票高票獲選為第2位，同時以3,308票獲選為「最離譜」消費新聞，得票率佔總投票人數達70%。消委會說現今網上資訊傳遞迅速，消費者容易因事件而對商戶留下負面印象，建議商戶靈活處理爭議和突發事件，以維持良好商譽；消費者則宜冷靜地與商戶溝通，調停事件。

另外，不少疫情相關的新聞都進佔十大。包括大眾於第5波疫情間到處搶購快速抗原測試包的景象，對不少人仍記憶猶新，當時坊間有快測包質素欠佳，更有不良商戶趁火打劫、坐地起價。消委會隨即推出網上認可名單搜尋器，供消費者查證產品是否符合認證，新聞以3,008票獲選為虎年十大新聞第6位，同時以2,120票獲選為「最抵讚」消費新聞。至於為「最大快人心」新聞則由劏房濫收水費被判罰款的新聞，以2,583票獲得。消委會稱此反映大眾都期望在法例保障下，消費者能獲得公平對待。