跨境中學生後日起免配額檢測來港上學　最遲下周所有學生回校

中港兩地全面通關，跨境學童終可來港上學。北區中學校長會主席方奕亮今日(6日)表示，學校已嚴陣以待準備迎接跨境學生回校，周三(8日)起將先開放予中學生免配額及檢測來港上學，有部分學校會讓學生分批回校，但最遲會於下周讓所有學生回校面授課堂。方又稱，得知羅湖有工程或影響過關時間，校方在對待通關初期的學生遲到情況，將酌情處理，但亦建議學生需「預鬆」時間上學。

方奕亮表示，學校已準備迎接跨境學生回校，而部分學校會分為高中及初中兩批學生，也有部分學校容許全體跨境學生同時間回校，但最遲仍會於下周前安排所有學生回校上課。對於有跨境初中學生未曾到校上課，方稱要觀察學生的適應情況，形容「中四學生都係返咗嚟一年，可能中一嘅時候返過學之後呢幾年都無返過嚟。」而訂校服、訂午餐、社交、課程適應等問題，方預料學生仍需適應時間，學校將提供協助及輔導適應。

至於證件方面，方認為需要以回港證過關的學生佔少數，大部分中學生均有香港身份證，不過小學生的證件問題或影響較大；加上羅湖口岸的工程或影響過關時間，方稱已提早發出通告提醒學生該口岸會有工程，學生需預留更多時間上學，不過若學生在開學初期有遲到，學校將酌情處理。