血漿EBV DNA結合影像掃描　診斷治療鼻咽癌

由香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系領導，與全球33位國際頂級專家合作，以調研方法研究在新冠疫情導致資源及人手嚴重緊絀的情況下，能否利用血漿EB病毒DNA(EBV DNA)來替代常規鼻咽癌的標準檢測方法。若日後發生嚴重災害時，這些國際建議可作為鼻咽癌治療的重要指南。有關共識內容已於腫瘤學研究期刊《Lancet Oncology》發表。

結果發現，在資源有限的環境中，所有專家一致反對在沒有影像掃描的情況下，使用血漿EBV DNA和EB病毒抗體取代內窺鏡檢查和抽取腫瘤樣本作為鼻咽癌癌症分期的唯一方法。即使提供影像掃描，73%的專家仍不同意使用血漿EBV DNA代替內窺鏡抽取腫瘤樣本作為鼻咽癌癌症分期的唯一方法。在資源非常有限的臨床環境中，血漿EBV DNA與影像掃描相結合，獲視為是一種可接受的替代方法。

港大醫學院臨床醫學學院臨床腫瘤學系系主任兼臨床副教授李浩勳認為，這些建議可以進一步鼓勵國際協調使用血漿EBV DNA，從而在中、低收入國家的醫院或機構中，以更符合成本效益的價格採用，並促進日後的研究，為鼻咽癌和其他癌症設計更靈敏和準確的腫瘤標記。