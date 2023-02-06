去年消委會投訴升穿3萬宗大關　食肆爭議急攀3位列榜首

消費者委員會去年接獲的投訴量再度回升，升上3萬宗水平！消委會今日(6日)公布，去年共收到30,764宗投訴，是於2021年輕微下跌後回升，按年上升12%。不過當中2,426宗的投訴涉及內地商戶或消費者的投訴，整體該會錄得28,338宗投訴，但仍較2021年的投訴多7%，涉及逾10億港元。而其中涉及網購的消費者投訴達10,686宗，按年增加73%，佔整體投訴38%，涉及金額更較前一年大幅增加接近1倍至超過3,600萬港元。

民以食為天，消委會指出，去年涉及食肆及娛樂服務的消費者投訴，由前年投訴榜的第4位，一躍成為首位，全年達3,128宗，較對上一年2,182宗急增43%。當中806宗主要涉及延期／沒有送貨／遺失佔最多，較2021年增加1.44倍，其次是價格／收費爭議(603宗)，和更改／終止合約的投訴(584宗)。該類別中，以外賣點餐平台的投訴最多(1,089宗)，佔約35%；其次為食肆的投訴(846宗，佔27%)，而主題公園的投訴亦於去年急增達4.6倍至324宗。

至於2021年最多人投訴的電器用品，於今年稍後下跌至第2位，但錄得的投訴量未有下跌。消委會指，去年錄得2,916宗電器用品投訴，比2021年的2,512宗升16%，連續6年創新高，涉及金額逾1,200萬港元，主要涉及傳統家庭電器，以冷氣機的投訴最多以冷氣機的投訴最多，並以維修保養(872宗)和產品質素(751宗)最多，佔相關投訴56%。

旅遊事務相關投訴則排第3，數量按年增逾1.1倍至2,573宗，涉及接近1,700萬港元，當中以預訂酒店投訴佔最多，達1,093宗，包括779宗與檢疫酒店有關，近90%涉及價格及收費爭議、更改或終止合約。消委會總幹事黃鳳嫺表示，檢疫酒店投訴共計490萬港元，退款時間最長達6個月，集中於檢疫政策轉變期間發生，相信租客打算更改入住日期不果而投訴，以及酒店延誤多月未能退款有關。