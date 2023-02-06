近排喺網上興起一個人工智能聊天機器人程式，叫ChatGPT，佢嘅智能程度為人所讚歎，甚至有大學教授擔心學生用呢個人工智能(AI)作弊，身為創科界嘅議員邱達根（Duncan）都試玩埋一份，仲喺Facebook貼文分享添！但佢睇到呢個AI嘅回答之後，就話取代唔到佢議員嘅工作喎，因乜解究呢？

Duncan就問咗3條問題，分別係「你覺得香港會成為國際創科中心嗎？」、「你覺得邱達根的表現如何？」同「邱達根應該向香港政府建議甚麼政策？」無論係邊條問題，人工智能都要戴翻個「頭盔」話自己「作為一個人工智能模型 ，不具有個人意見」、「不具有對立法會議員邱達根的表現做出主觀评价的能力」，唔怪之得Duncan話人工智能未有耐可以取代議員同佢哋嘅工作啦！

戴頭盔之外，其實人工智能嘅回應都叫有頭有路，例如第一題嘅答案，人工智能話「在過去幾年中，香港面臨了許多挑戰，例如政治不穩定和經濟下滑，這些因素可能會影響其成為國際創科中心的能力。因此實現這一目標需要全面的政治穩定、經濟穩定和對科技創新的支持。」，至於點評論Duncan本人，人工智能都話「評估一位議員的表現通常需要考查他在立法會內外的言行以及對社會和政治環境的影響，這是一個涉及多方面因素和複雜判斷的過程。」

唔知係咪因為人工智能嘅答案睇落官腔得嚟又有啲道理，雖然Duncan就覺得仲未取代到議員，但有人就喺貼文下留言話有啲議員講嘢都好似人工智能嘅「model answer（標準答案）」，其實有大學教授覺得人工智能寫嘅論文好過啲學生寫嘅，相信都會有市民覺得人工智能嘅答案好過啲議員講嘅。