公屋鼠患嚴重　屋邨曾連續兩日堆積垃圾　議員轟房署滅鼠成效差

本港公共屋邨出現嚴重鼠患問題，房屋署責無旁貸。房屋事務委員會今日(6日)開會，討論公屋的衞生環境情況，會上幾乎所有議員均擔心全港各大屋邨的鼠患問題，有議員質疑房屋署捉鼠數量少，滅鼠成效差；又質疑房署部分公共屋邨的周邊設施及商場等，均出售予其他公司管理，故即使邨內做好滅鼠工作，附近街市等設施的鼠患仍會殃及屋邨。有議員更提及互助委員會解散後，居民遇衞生管理問題投訴無門，房屋署於回應時反叫議員可幫忙接收投訴並轉達，署方會再作跟進。

會議上多名議員對公屋鼠患問題表示關注。其中議員田北辰質疑，房署在多個重點屋邨推行滅鼠行動成效差，反而署方在加裝的「便攜式網絡錄像監察系統」後，蝴蝶邨的鼠患問題可迅速解決，質問署方可時才可將此系統推廣至全港各大公共屋邨。田又稱，得悉多個公共屋邨附近的商場、街市配套其實已經出售予其他公司，而非由房署管轄，田北辰擔心即使屋邨內做好滅鼠工作，周邊配套出現鼠患仍會殃及池魚。房屋署則承認對該些地方沒有發出告票的權力。

議員陳學鋒則批評房屋署恒常管理不善，令屋邨鼠患問題加劇。陳稱近日接獲居民求助，有公共屋邨於年三十晚時疑因管理公司「收爐」，連續兩日沒有清潔人員打掃垃圾，令垃圾一直堆積，衞生惡劣。陳又稱自從屋邨管理諮詢委員會解散後，居民遇上此類問題，投訴只會石沉大海，而房署推出的各種科技，「居民、老人家唔會識你啲QR code（二維碼）」，反令居民難以參與屋邨管理。

房屋署承認，連續兩日沒有清潔人員打掃垃圾情況不理想，又解釋因當日沒有食環署人員的垃圾車，才無法收集並運走垃圾；房署又稱，若居民不諳利用科技程式向房署作出舉報，建議可轉而向議員投訴，由議員轉達房署再作跟進。