中大學者研新方法　為肺癌研究帶來新突破

香港中文大學生命科學學院副教授陳廷峰領導的研究團隊開發了一種新RNA計算方法LAFITE，成功在肺腺癌細胞系中識別出數千個現有技術無法捕獲的低豐度全長RNA轉錄本，並從肺腺癌驅動基因中，識別出一種與促進癌細胞轉移、患者存活率相關的稀有RNA轉錄本亞型，有助科學界了解肺癌形成、轉移和進展的潛在機制。詳情已於《Advanced Science》發表。

肺腺癌多年來是香港癌症死亡個案的主要原因之一。根據美國國家癌症研究所的報告，肺腺癌患者的5年生存率明顯低於其他主要癌症類型。雖然肺腺癌的發病成因複雜，但很多研究表明，RNA轉錄組的變動對癌症的發展有明顯影響。

團隊從肺腺癌細胞系中識別出數千個未被發現的低豐度轉錄本，為肺腺癌研究提供更完整的全長RNA轉錄組，有助科學界了解與肺癌形成、轉移和進展相關的潛在機制。新技術更有望應用於研究其他癌症，如結直腸癌，以及癌細胞的耐藥性，促進藥物研發。

陳廷峰表示，如能對單個基因的所有轉錄本亞型進行全面研究，將有助了解其在生物學的功能。LAFITE能識別高及低表達水平的轉錄本，為科學界提供了評估基因功能的新方案，亦證明了從轉錄本水平層面研究轉錄組學的重要性。