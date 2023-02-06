政Whats噏：凌晨經落馬洲率先過關　吳傑莊江玉歡去深圳食宵夜

香港與內地今日(6日)開始全面恢復正常通關。凌晨零時，深圳皇崗口岸恢復24小時開放，而議員吳傑莊同江玉歡喺凌晨時分經落馬洲口岸自駕過關，花咗約20分鐘已順利入境深圳，期間過程順暢，佢哋仲即刻到深圳食宵夜。唔知有咩感想呢？

江玉歡指尋晚約11時，喺香港關口見到大概10多架車正等候過關，大家為見證重要嘅全面通關特意深夜到來。而佢同吳傑莊之後到水圍宵夜，食過美食後乘車回港，整個過程順利，完全感受到內地同胞嘅熱情和期待！江又形容疫情3年，終究「守得雲開見月明」，相信全面通關能為本港經濟注入更多活水，帶來正面刺激作用，本地旅遊、零售、酒店、交通等各領域將迎來快速復甦嘅曙光，令香港經濟滿血復活！

而吳傑莊就話整個通關流程非常有序及流暢，絕對有利於兩地人員嘅緊密往來，相信對經濟有非常積極嘅作用。議員李鎮強就特意由珠海經港珠澳大橋回港，指不再需要檢查核酸報告，感覺超爽，期盼由今天開始會有更多旅客經海陸空不同口岸來到香港特區，感受香港多姿多采嘅生活、享受香港大江南北嘅美食、觀賞香港東方之珠嘅景色等等。

另一議員劉國勳今日亦到羅湖站視察體驗，指整個過程非常順暢，同疫情前沒有太大分別，只是需要填寫健康申報碼，由上水上車到羅湖過關，10分鐘內已經過關了。佢亦都留意到過關回程時，見到唔少跨境學童排隊，羅湖口岸亦做咗人流管制，雖然有一陣輪候時間，但過程亦算暢順，建議留意人流情況，有需要可重新安排跨境學童專道。