議員倡設200億元「穩定電費基金」　公交加價以通脹一半為限

財政預算案公布在即，有政黨今（6日）提交共13項預算案建議，期望當局能多管齊下提高市民福利保障、穩定經濟社會發展，包括提出成立 200 億港元「穩定電費基金」、公共交通加價以通脹一半為限、成立100億港元免息貸款復常基金、寬減薪俸稅100%上限1萬元、公屋免租1個月、設立公營牙科服務等建議。

該政黨的議員田北辰指政府最近兩年先後批准電車加價15.4%，城巴及九巴分別加價12%及9%。兩巴最近又相繼提出遠高於通脹的加價申請，因此建議政府以港鐵股息及隧道費收入補貼營運者公交開支，最多可補貼車費加價超過通脹一半的金額，為乘客每年負擔的升幅以通脹一半「封頂」；而電費方面，兩電於2013至2023年的10年間加幅逾46%，他建議政府利用公帑成立200億港元的「穩定電費基金」，有需要時補貼兩電加幅超過通脹的金額，確保未來用戶所負擔的電費加幅以通脹「封頂」。

針對市民生活壓力和成本增加，田建議政府寬減薪俸稅100%上限1萬港元、公屋免租1個月、發放額外1個月社會保障金額；成立100億港元免息貸款復常基金，為有需要的行業提供免息貸款；建議政府設立公營牙科服務，讓有需要的市民能以可負擔的價錢享用牙科服務。在經濟發展方面，他指當局需主動發展碳權市場，與內地及歐盟進行商討，做好中間角色。