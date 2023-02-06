涉強迫繼女口交兼搓乳撩陰　持單程證繼父否認強姦等8罪

1名與香港女子結婚的雲南男子，被繼女指控多次性侵，包括2次強姦、強迫口交、強拉繼女手捉摸其陽具及摸胸摸下體等。他在取得單程證來港定居、於來港時於關口被捕，現被控以強姦、對未滿16歲兒童作出猥褻行為及非禮等8項罪名。案件今天（6日）於高院原訟庭開審。

本案47歲匿名被告以「L.C.」作為代號。他報稱農民，被控4項非禮、2項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及2項強姦罪。他否認全部控罪，案件因此須抽選陪審團開審。本案代號「Y」的事主於2005年出生，現年17歲。她的父母在2014年離婚後，她與母親和比她小2歲的妹妹於葵涌區某公共屋邨同住。其母在2015年與本案被告結婚。本案罪行在2018年7月至2019年11月之間發生，而被告在2019年10月獲批單程證，於11月22日經羅湖入境時被捕。

據控方開案陳詞，本案首6項控罪，即4項非禮、1項強姦及1項對16歲以下兒童作出猥褻行為罪，都是在2018年7月至8月，於內地雲南省發生。當時Y和妹妹跟隨母親到被告的雲南老家度暑假，被告和Y母經常到駕駛電單車載Y兩姊妹到處遊玩。Y現指她曾3次坐被告電單車尾時，遭被告單手向後伸到她胯下，隔着褲子摸和用手指「撩」她下體。另有1次被告就趁Y母與妹去廁所時，從後抱Y摸她乳房，並把下體壓住Y的臀部搓揉。

除上述非禮事件外，Y亦指在雲南期間，有次她與被告同房睡覺時被搖醒，赫然發現自己遭被告脫光衣服，被告更把陽具放進她陰道內，見她醒來後匆忙退走並離開房間。另有一次被告就在她躺在床上用手機時，突然脫褲強行把陽具放入她口中郁動。Y一直沒有把這些事告訴母親，但這次強迫口交事件後她就向母親要求，日間去其他親戚的家。至於餘下1項強姦和1項作出猥褻行為罪，則是在2019年，被告來港短暫停留時，在她們的葵涌住所內發生。Y指有次被告趁她母親和妹妹外出，強行脫去她的褲子將她強姦。另有1次則在睡房內強拉她的手，捉住他的陽具上下郁動。

案件編號：HCCC 73/2022