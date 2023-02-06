過關仍需手機填申報表　羅湖關口中午大排長龍

中港兩地今日(6日)雖然全面通關，港人北上不再需要預約名額及做核酸檢測，不過內地仍要求入境人士透過手機程式預先填寫健康申報表，為不諳使用智能電話的長者、未有預先填表的人帶來麻煩，亦阻礙其他人過關。讀者向《東網》提供的影片顯示，於接近中午、過關高峰期間，連接兩地關口的羅湖橋逼滿過關心切的人，龍尾更倒流回港。

片段所見，整條羅湖橋均人頭湧湧，估計有接近500人正輪候過關。他們於橋上等候，未見暢順前行。提供片段的女讀者說，排長龍的龍尾已超出羅湖橋範圍，接近附近的免稅店，感嘆「好犀利啊！」她提到，人潮的出現源於內地關口需要入境的人填表，但不少人忘記填寫，要即時補填，使到龍尾倒流回港。

議員江玉歡今早亦曾過境內地食消夜，親身體驗填表的麻煩，「既要填坐甚麼車，也要填坐甚麼位」等，期望能簡化申報表，甚至不再需要填表。她說兩地已經不再追蹤確診個案，表格的用途存疑，而電子填表又令不懂用手機的人難做，又希望於取消填表前關口可彈性處理，提供紙本申報表予有需要人士，便民利民。不過，江玉歡認為，全面通關首日有甩漏可理解及包容，又說親眼所見兩地關口人員均熱情招待所有人。

保安局早上指出，羅湖內地關口正進行工程，人流或會比較多，又提醒港人進入內地時，需填寫出入境健康申報表，取得「黑碼」，以便暢順過關，而當局多個部門已與港鐵，成立關愛隊協助長者或有需要人士申報。該局又指正與和內地商討如何簡化或令申報更加暢順。