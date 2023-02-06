兩團體促關愛隊資助額加倍　設地區委會監察政府KPI成效

政府將在本月底公布新一份財政預算案，多個地區組織今日(6日)向政府提交預算案建議書，要求政府向市民派發消費券、關愛隊的資助額「加碼」，提高約1倍，以及成立地區治理監察委員會等。

《施政報告》提出新設關愛隊，以加強治理體系，並承諾向每小隊提供每兩年80萬至120萬港元的資助。九龍社團聯會和新界社團聯會均認為資助過少，促請政府增撥資源，當中九龍社團聯會就建議政府「加碼」約1倍，由現時的80萬港元加至200萬港元以上。九龍社團聯會亦建議政府設立地區治理監察委員，委任3大社團地區領袖為各區監委會主席，了解民意。九龍社團聯會理事長徐莉期望監委會可以作為政府和民間溝通橋樑，可以監督政府KPI成效，惟未正面回應監委會會否與現有的區議會職能重疊。

在關愛隊以外，新界社團聯會亦關注土地問題，促請政府考慮利用大嶼山竹篙的檢疫中心改作青年宿舍。議員李世榮又期望當局能加快北部都會區發展，即在規劃未完成期間，同步進行徵地和賠償工作。另外，議員蘇長榮指當局最重要是鞏固經濟，並增撥資源，以帶動新的經濟增長。