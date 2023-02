妙齡女旺角「賣身葬父」　索價30萬元惹途人圍觀

香港鬧市街頭不時出現奇特的行乞方式,以吸引路人關注或引發話題。網上今日(6日)瘋傳數張妙齡女子在旺角行乞的相片,當事人聲稱需「賣身葬父」,更向查詢的路人表示身價需30萬元,引起眾多網友關注及討論。

該名女子在旺角亞皆老街及西洋菜南街交界滯留,身穿花花長裙、白色外套,手持某名牌手袋,其跟前亦擺放了一張白色卡紙,上面以簡體字寫上「認祖歸宗 家財萬貫 認鬼歸西 人去樓空 賣身葬父」的字樣,旁邊的平板電腦則顯示疑似其亡父。不過,由於女子的衣着及隨身物品均未見其「苦況」,遂引起網友質疑,「身光頸靚,一身衫裙鞋襪都新淨過我着緊的」、「佢嘅衣着、神態和坐姿,同角色設定及劇情似乎頗違和」。

隨着事件發酵,不少網民亦親身到現場,東網記者亦有到場直擊,惟只見女子「十問九唔應」、「問非所答」,更夾雜用疑似廣東話、普通話、英語及韓文大聲回應現場人士,期間一度道出「look at me and look at you」、「why you guys have no cash」、「my dad is going to die」,又曾以廣東話直言:「我要錢啊,30萬啊」。惟後來疑因愈來愈多人在現場聚集,女子終收拾物件離去。