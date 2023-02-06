3男女違反防疫規例　全部被判罰款

衞生署表示，有3人因違反防疫規例，全部被判罰款。

衞生署今日(6日)表示，3人因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)及《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，在裁判法院被判刑。發言人表示，為應對疫情，市民須嚴格遵守相關規定，減低病毒在社區傳播的風險，又重申署方會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首兩宗個案涉及1名43歲女子及1名36歲男子，他們早前獲發強制檢疫令，期間該名女子曾於去年7月11日；該男子則於去年7月26及30日離開檢疫地點。前者被控違反第599A章第32(1)及(3)條，被判罰款4,000港元；後者則被控違反兩項第599A章第32(1)及(3)條，合共被罰款6,000港元。

餘下一宗個案涉及一名57歲男子，他早前獲發強制檢疫令。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於2020年7月29日離開檢疫地點，被控違反第599C章第8(1)及(5)條，今日於屯門裁判法院被罰款5,000港元。