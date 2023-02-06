議員視察無家者臨時宿舍　稱政府缺乏全盤計劃

受疫情等事件衝擊，無家者負擔不起高昂租金，露宿人數激增，政府支援亦被指不足。多名立法會議員今日(6日)前往2間為無家者提供臨時住宿服務的宿舍進行實地視察，以了解為無家者提供的支援服務。有議員指無家者問題不單是居住問題，亦要考慮他們在家庭、心理及情緒、健康、財務及工作等問題。

參與是次實地視察的議員包括議員梁子穎、葛珮帆、江玉歡及鄧家彪。江玉歡指過往亦有到訪類似的中心，指當然有瓦遮頭總是好的，但無家者問題涉及的並不只是居住問題，若政府只是提供半年至一年的床位住宿，但不考慮或審視核心需要，只可以緩解一時，但並不能真正協助他們在人生低谷站起來，回復他們的基本信心和尊嚴。

她又指政府似乎缺乏全盤計劃與考量，亦沒有統合各社福機構的資源，而且今後經濟轉型，問題陸續有來，只靠不斷提供宿位並不能真正解決無家者不斷增加的危機。

議員首先視察位於大角咀的友家宿舍，並聽取營辦機構的代表介紹運作概況，以及宿舍在保障住戶私隱方面的設計，以了解該宿舍為無家者所提供的臨時住宿服務。議員隨後前往位於紅磡的明愛勵苑，並聽取營辦機構的代表簡介該宿舍的設計，以及為面臨急切住宿需要的男士所提供的短期住宿服務。參觀期間，議員亦與社會福利署的代表交換意見，討論如何為無家者提供更優質的支援服務。