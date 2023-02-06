環諮會討論交椅洲人工島填海　委員多來自商界　主席指具代表性

交椅洲人工島填海計劃惹起極大爭議，政府將於今年展開項目的環境影響評估法定程序；並於明年初展開詳細工程設計及土地堪測申請撥款。環境諮詢委員會今日(6日)舉行會議，討論有關交椅洲人工島填海，環諮會主席查逸超表示，會議主要討論全球暖化後面對水平面上升，填海後人工島上基建面對的挑戰。對於新一屆環諮會成員不少具商界背景，查逸超指成員背景豐富，認為具代表性。不過，有環團批評政府未有完整的海洋空間規劃，不應開展任何填海計劃。

查逸超表示，會議上討論了有關計劃定位、目標人口年齡層、全港暖化、污水處理及創新科技應用等。當中較值得關注的是全球暖化的後遺症，令海平面上升，故需了解除人工島上的基建，其標準水位上升的設計等，以應對水平位上升的挑戰。查又指，有委員關注減碳措施，如何長遠地達致碳中和；亦有委員關注填海對生態自然環境及漁業界的影響；以及對附近有居民的島嶼的影響。

至於有環團稱政府在生態調查上不全面，例如江豚數目上不明確，環保署助理署長（環境評估）曾世榮則表示政府有做過相關研究，且是具科學基礎的理論，得悉有不少環團亦有進行調查，強調將來做審批時會再根資料再作考慮。

世界自然基金會香港分會則回應稱，反對是次交椅洲人工島填海計劃，認為填海活動將會導致污染物囤積和水流改變，擴大香港中部水域的缺氧範圍；同時會令漁民直接失去交椅洲部分捕魚水域，建議政府應充分諮詢相關持份者，並需進行完整的海洋空間規劃。