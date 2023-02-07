東區文化節雲遊東區　包括大型裝置展覽手作工作坊

「東區文化節－雲遊東區」於2月11至19日在油街實現及東區文化廣場舉行，內容包括大型裝置、展覽和一系列手作工作坊等。

Chocolate Rain的著名角色來到東區，當中Dino的遠房親戚、分別代表東區和油街的「東東」和「油油」首次出現。12米高的巨型東東與法天娜Fatina將會出現從北角碼頭對開的海面出發，探遊東區。東區文化廣場設有5件特別爲東區文化節創作的大型裝置，布置成一個各適其適的東區小天地，法天娜Fatina與8.2米高的油油在大型水泡中優哉游哉，各式人物在晶瑩剔透的汽泡中，有的在品嘗奶茶、有的與電車玩耍、有的準備好調色盤和畫筆構思着創作、有的在享受菠蘿包。另一邊廂，在油街的故事村，亦會看見忙碌的Fatina與白菜、蘑菇等公仔在歡迎大家。

除了戶外大型裝置，東區文化節帶來「雲遊」展覽，展出20件壓克力布本作品。把東區的歷史文化、地標、人情故事等，融入原創故事人物法天娜Fatina的幻想中，產生了一個既現實且虛幻的東區。Fatina於皇都戲院、英皇道遊樂場、東區改衣店、京華招牌、北角海邊的泳棚、蜆殼街等地方遊玩，東區的一景一物充滿活力，內涵豐富。