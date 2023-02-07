的士服務嘉許計劃接受公眾投票　選出優秀的士司機及好人好事獎

運輸署的士服務嘉許計劃2022現正接受公眾投票，市民可透過網站www.ctsq.org.hk/voting或掃描的士車廂內宣傳單張上的二維碼，投票選出本年度「優秀的士司機」及「好人好事」獎的得獎司機。投票4月7日截止。

運輸署收到超過1200個「優秀的士司機」及「好人好事」獎提名，並從中選出70位候選「優秀的士司機」及8位「好人好事」候選司機供公眾投票。經公眾投票及專業評審中綜合得分最高的20位候選「優秀的士司機」及兩位候選「好人好事」司機獎會獲得獎項。而在公眾投票中取得最高票數的司機會獲選為「最受歡迎的士司機」，經專業評審得分最高的服務管理團隊，會獲選為「優秀的士服務管理團隊」。

評審委員會將於公眾投票截止後評審，選出各獎項的得獎司機及的士服務管理團隊，頒獎典禮預計年中舉行。評審委員會根據獲提名的士司機的駕駛紀錄、品格、在職培訓紀錄、獲表揚的優異行為和乘客對其提供的服務滿意程度作出評核。評審委員會就的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素、社會責任等方面評核獲提名的服務管理團隊。