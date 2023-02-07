首開通客運服務　香園圍口岸人流不多

中港昨日全面通關，除了重開羅湖口岸及落馬洲/皇崗口岸外，香園圍/蓮塘口岸昨亦開通客運服務。但新口岸過境人流不算太多，截至昨天晚上8時，有5,264人經該口岸過境。專營巴士公司指，連接香園圍口岸至上水的城巴B7號路線，昨日首兩班車都滿座。

城巴營運及工程主管龔樹人表示，昨早B7路線首班車由香園圍口岸出發，頭兩班車都是滿座，大約有200人，大多是上班人士和學生。他指，中港自上月首階段通關以來，來往深圳灣口岸及屯門市中心的城巴巴士路線客量回升，恢復到疫情前的11%，而來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的巴士路線客量恢復至疫情前的30%。他補充，預計今年暑假，城巴跨境線客運量會恢復至新冠疫情前60%至70%。

他又指，部分人長時間無來港，使用八達通有點阻滯，而如果要增值的話，可能要去市區處理。訪港旅客曾女士稱，後日兒子要上學，所以提前來探路。她雖對全面通關感到開心，但時間較遲，而天天排隊做核酸檢測較麻煩。曾又認為，等巴士時間比較長，等了約10多分鐘，覺得多些班次較好。

議員梁熙認為，全面通關對經濟有很大的激活作用，因為過去旅遊從業員有約25萬人，佔本地生產總值4.5%。他又指，通關前有25,000人由深圳等地來港工作，亦有6萬人是從事隔離設施等的工作，相信勞動力會在全面通關後釋放。