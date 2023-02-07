東方日報A1：深圳一步遙　手機難填表　人困羅湖橋

中港昨起全面通關即出亂子。大批港人爭相北上深圳，雖然毋須出行前做核酸檢測，亦不用預約過關配額，但進入內地仍要用手機應用程式預先填寫網上健康申報表，考起不諳電子科技的長者及未有準備的港人，導致昨早羅湖口岸過關出現擠塞。雖然港深僅「一步之遙」，但內地入境大堂因為有大批未填表旅客停留，令過關人龍倒灌回香港方向。除了手機填表難，令旅客困於狹窄羅湖橋，昨凌晨重開的落馬洲/皇崗口岸亦因為口岸接駁巴士班次太疏，每半小時才有一班車，人流眾多，加上有事故，導致首批旅客花了接近兩小時才過到境。議員希望中港兩地當局協助理順亂子。

昨終於實現等候多時的中港兩地全面通關，各口岸全部開放。入境處表示，截至晚上8時，共約19萬人次旅客使用各陸路口岸過關，包括約10.2萬北上和約8.7萬南下旅客。

大批市民昨早攜「大包小包」經羅湖口岸往內地探親及旅遊。手拖車仔及帶了多件小型家庭電器的羅小姐指，上一次回佛山「老家」已是2020年，當時需要在內地隔離14天，而昨起不用隔離及核酸測試感到相當方便。她言談期間眼泛淚光，稱近3年需留港照顧80多歲的家翁家婆，卻未能盡孝回鄉照顧年齡相若的親母，她已讓家人在關口等候，自駕直接往佛山。

不過，市民要順利過關仍要通過填寫健康申報表的一關。開往羅湖站的港鐵東鐵綫列車，車廂內有工作人員舉牌提醒乘客需要填表，不少疫後首次回內地的旅客均急急向職員查詢填表方法。有人臨到關口才得悉要填表，部分長者因不懂使用手機應用程式而滯留關口，等候半小時後獲關員拍攝回鄉證並放行，批評安排混亂。

有讀者向本報提供影片，顯示於接近昨午，羅湖口岸連接兩地出入境大堂的羅湖橋逼滿人，目測有近500人正輪候過關。他們於橋上等候，未見暢順前行，龍尾更倒流回港。提供片段的女讀者說，人龍龍尾已超出羅湖橋範圍，接近附近的免稅店。她提到，因為內地關口需要入境人士填表，但不少人忘記填寫，要即時補填，導致過關擠塞。

24小時開放的落馬洲/皇崗口岸於昨日凌晨零時重開，但該口岸接駁巴士「皇巴士」每半小時一班車，有乘客說與以前5分鐘一班車比較，候車時間太長。巴士站於清晨時間持續「排長龍」，高峰期多達200人，由於北上市民眾多，首班開出「皇巴士」滿載，乘客要等候一小時才能上車，其後巴士行駛期間，懷疑有人不適求助，令車程延長半小時，連計內地關口手續，整個過境需時兩小時。營辦商新香港巴士表示，會按需要增加班次。

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