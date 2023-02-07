東華三院學生大使出訪倫敦　探索經貿文化風貌

新冠疫情影響本港逾三年，學生校園生活雖然進入新常態模式，但無礙學生認識世界，增廣見聞。東華三院一直以「全人教育」為辦學理念，注重學生的全方位成長，除學術成就外，亦十分注重培養學生的領導才能、社交技巧和國際視野。早前，東華三院主席兼名譽校監馬清揚先生親自率領屬下中學一眾學生大使，遠赴倫敦進行為期7日的交流，從經濟發展、華僑生活、教育制度、歷史文化等多方面探索倫敦風貌。

自2015年起，東華三院即每年舉辦東華三院學生大使參訪團，曾先後到訪洛杉磯、倫敦、三藩市、溫哥華等地，至今已培育了逾180名學生大使。繼早前到訪新加坡後，該院今年1月18至24日再度舉辦學生大使參訪團，為更多學生爭取與世界接軌的學習機會。東華三院主席兼名譽校監馬清揚先生聯同董事局成員率領來自18間屬下中學的23位學生大使遠赴倫敦，藉此培養學生面向世界，增進對不同文化及經濟體的了解，以迎接未來挑戰。

出發前，校方已預先制定好防疫應變措施及預備充足的防疫物資，並與家長密切溝通及聯繫，以確保學生健康和行程順利。為協助學生大使把握是次海外學習機會，同學於出發前已獲分組並預先研習，了解當地的經貿發展、歷史文化，結合書本與實地遊歷所獲知識，獲益更廣。

作為該院第三次選定的參訪團目的地，倫敦是全球經濟、文化和金融中心之一，該院期望學生在參訪過程中，能深刻認識香港在聯繫海外城市上所擔當的重要角色。東華三院學生大使有幸參觀了中國駐英國大使館，了解大使館在促進中英兩國及推動互惠合作上發揮的作用。同時，學生拜訪了中國銀行倫敦分行，認識國家拓展海外商貿的歷史和金融發展進程。學生亦拜訪了香港駐倫敦經濟貿易辦事處，正如習近平主席在2022年7月1日發表的重要講話，「青年興、則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」，榮幸得該辦事處的熱情招待和大力支持，從籌備階段到參訪期間，一一體現了支持青年發展的決心，並安排學生大使於農曆新年間參與當地新春慶祝活動，讓學生既能認識這重要樞紐對兩地經濟貿易合作的貢獻，亦能深入感受當地民生風俗。拜訪期間，學生們亦把握機會向各位領導請教，幸得各方的無私分享，不論在生涯規劃或自我成長上都得到莫大啟發。

倫敦是不少海外華人的聚居地，有龐大的華人社區。為從不同角度認識中華文化，學生大使除到訪了唐人街，亦拜訪當地華人社區組織——倫敦華埠商會，了解華人在海外的生活變遷、倫敦華埠商會的角色﹐以及其在傳承中華文化的貢獻。是次參訪團出訪，正值農曆新年期間，在香港駐倫敦經濟貿易辦事處的協調下，學生大使榮幸獲邀參與商會在特拉法加廣場舉辦的新春巡遊和慶祝活動，為現場觀眾獻上精彩的歌舞表演，身體力行參與是次慶典，實屬難忘體驗。部分學生乃首次在香港以外地區過年，對倫敦的濃厚春節氣氛感到驚喜，體會到除華人外，英國本地人、外國遊客也享受慶賀佳節的喜悅，真切地感受到歷代海外華人傳承中華文化所付的努力。

馬清揚主席表示﹕「東華三院一直以來十分重視學生的全人發展，除了希望學生在學業上精益求精外，更希望透過多元活動體驗，培養學生成為一個品學兼備、具世界觀的負責任公民。這次的參訪團是疫情爆發三年以來首次到訪歐洲，機會得來不易，我們期望同學能積極投入每一個交流活動，加深對不同文化的理解，擴闊視野，塑造寬廣的國際觀。」同時，他寄望同學秉持和宣揚東華三院行善的理念，將該院的善業精神傳揚至世界各地。

為了讓學生親身感受當地的教育模式和校園文化，參訪團更安排同學參觀牛津大學，感受世界頂尖學府的學習風氣。兩位獲香港特區政府卓越獎學金和東華三院文武廟海外升學獎學金支持、正在英國升學的東華三院屬下中學畢業生吳俊熙和柯勳耀同學亦抽空參與行程，與學生大使分享他們在英國留學的心得和體會，鼓勵他們把握每個學習機會，在全球化環境下提升競爭力，多方面思考未來發展方向。兩位學生同時得到香港駐倫敦經濟貿易辦事處多年來的悉心照顧，加快適應英國的學習生活，東華三院衷心感謝香港駐倫敦經濟貿易辦事處支持本港青年發展，推動青年人對中英事務加深認識。

英國也是環球文化藝術的搖籃，參訪學生亦遊覽了多個倫敦著名地標，包括大英博物館、格林威治皇家天文台、國家航海博物館等。過程中，學生親身欣賞了不少歷史文物和藝術收藏。不少同學表示，他們曾於書本上閱讀過部分收藏品的故事，這次一睹實物，所學的知識變得立體，有助加深他們對歷史和地理的學習興趣。此外，學生更參觀了阿仙奴球會，感受英倫狂熱的足球文化，多角度探索英國風貌。

東華三院馮黃鳳亭中學潘雋彥同學：「非常榮幸能獲得這次交流機會，參訪團行程非常豐富，但我印象最深刻的並非旅遊景點，而是倫敦經貿辦羅處長的分享，我學習到做事要有目標，同時需要抱有熱情，積極行動，並要學會時刻抓住機會。我深受啟發，相信所有機構代表傳遞的價值觀和人生態度對我未來的成長和發展有莫大裨益。」

東華三院李嘉誠中學馬可欣同學：「在這次參訪團，我實現了很多第一次，包括首次出國、首次不與家人過年、首次拜訪大使館、經貿辦等官方機構，而第一次參加花車巡遊更是新的嘗試。我們很榮幸成為倫敦華埠商會新春慶祝活動的表演嘉賓，從對舞蹈一竅不通到面對數以十萬計的觀眾大膽表演，並向全倫敦市民傳揚中國春節的意義，感到自豪。這是參訪團，是旅行，是學習，更是自我突破。」

東華三院呂潤財紀念中學方煜華老師：「我看到一眾學生大使於舞台上表演賀年舞蹈時，深受感動。面對龐大的觀眾群，他們毫不怯場，充分顯示他們過往半年努力預備的成果；同時，由於行程限制，他們無法事先實地綵排，最後商量於其他空間練習，體現出他們的解難能力。我認為參訪團不但令他們拓展視野，更給予了鍛煉應變能力的機會，建立健康的人際關係，是難得的學習體驗。」

東華三院馮黃鳳亭中學許安娜老師：「行程中令我印象最深刻的是拜訪中國銀行倫敦分行，學生不單認識到海外華商的規模，更通過與機構代表的互動學習到不少軟技巧，包括打開話題、社交禮儀等，衷心感謝主辦單位的積極準備及配合。另外與東華三院畢業生同學的交流，也幫助學生大使思考升學及生涯規劃，同時積極傳承和宣揚東華三院行善的精神。」