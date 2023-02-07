燒264億公帑建簡約公屋捱轟　政府死撐「互利共贏」

根據房屋局最新公布，簡約公屋5年計劃總開支為264.4億港元，若除以3萬個單位，平均每間簡約公屋投入約88萬港元，被質疑較傳統公屋及過渡性房屋平均造價高。港府今早(7日)回應傳媒時解釋，未來十年供應可以滿足房屋需求，但因用地等問題而令供應「頭輕尾重」，當局希望解決市民需求，故推出簡約公屋。簡約公屋用地本來有實際需要，在使用5年左右會交還土地。港府亦明白有市民關注交通安排，強調會處理好交通配套，亦明白有市民憂慮樓市會跌，形容「明白各人有不同考慮」，惟希望市民本着願意協助低下層解決問題的心，承諾房屋局會繼續進解說。

房屋局局長何永賢向傳媒表示，當局已進一步壓縮簡約公屋開支，整個項目削減了近10億元。她指，簡約公屋可解決長遠需求，一處使用期屆滿後，可將單元拆開，搬到其他地方作合適用途。

何永賢形容簡約公屋可以是社區互利共贏的方案，當中的交通配套、綠化空間，同樣便利附近居民。基層入住簡約公屋每月平均節省3500港元租金，5年可節省21萬元，若以3萬戶居民計算，原本用來交劏房租金共63億港元，將可作其他方面。至於選址啟德的爭議，她指有人擔心地點太好會令居民入住後 「不肯搬走」 ，她強調入住簡約公屋的公屋申請者，仍有3次揀樓機會。若3次機會都放棄，將被剔出輪候隊伍喪失資格，亦不可以再居於簡約公屋。