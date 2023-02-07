涉訛稱持批文索閉路錄影帶　兩警被控公職人員行為失當押6.5訊

一名警署警長和一名警員，涉嫌虛構身份及使用訛稱為警方簽發的信件，以獲取一宗傷人案件的閉路電視錄像。警方揭發事件後，控告2人同一項在公職中行為失當罪。案件今（7日）於觀塘法院再訊，2人否認控罪，續獲准保釋至6月5日審訊。

控方表示屆時將會傳召9名證人，及有6段共逾1小時的閉路電視片段，預料審訊需時3天。控罪指，41歲沈志明及35歲楊卓麟、均報稱警員，於2021年11月18日，在香港九龍灣身為公職人員，即香港警務處警署警長和警員，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，故意及蓄意作出可構罪行的失當行為，即使用虛假身份及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉及發生於同年11月17日凌晨，超越他們職權範圍的一宗傷人案件的閉路電視錄像。據悉，2人隸屬油尖警區反黑組。

警員涉嫌公職行為失當事件時有發生，早前一名男警涉於2018年至2019年期間偽造調查結果，在調查案件時訛稱證人不提供口供，引致延誤及終止調查。他否認一項在公職中行為失當罪，較早前經審訊後被裁定罪名成立。另一宗案件涉及1名男警自2019年12月至2020年9月，涉嫌調查共7宗盜竊、襲擊及使用虛假文書案件期間，偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究、以及教被捕人兒子欺騙警方表示被捕人在葵涌醫院留醫等等，被控7項公職人員行為失當罪。

案件編號：KTCC 1464/2022