財會將開5日會議審核預算案　政府先處理首3300議員提問

政府將於本月22日在立法會發表新一份財政預算案，財金官員翌日早上11時至下午1時就預算案舉行簡布會，立法會財務委員會亦安排在4月11至14日及17日舉行21節、約39小時的特別會‍議，而議員可就預算案提出書面問題，政府承諾優先處理從議員收到的首3,300條書面問‍題。

外界已有強烈聲音要求「派糖」，即係續派消費券同埋減稅等，但政府就做期望管理，話會有龐大財赤，相信市民好關心之外，班議員都睇到實。

根據秘書處今日(7日)向議員發出的通知，政府收到的首3,300條書面問‍題會在財委會特別會議有關環節舉行的1個完整工作天前回覆，至於餘下的問題，政府當局已表示，會因應接獲問題的總數量盡力於2023年5月3日的第3次財政預算案會議舉行前回覆。

實際上，去年2月公布的預算案後，財委會在4月中舉行了21個環節、共約30小時的特別會議審核開支預算，而立法會主席更呼籲每位議員提出不多於10條書面問題，以便政府集中資源專心抗疫。在特別會議前，89位議員就開支預算的內容提出共865條書面問題。然而，今次會否就書面問題設限則屬未知之數。

去年新一屆立法會運作後，議員就預算案提出書面問題較前大滅，而在2021年尚有非建制派議員時，秘書處共接獲逾3200條書面提問，而在2016年更高達7,360條，2017年亦超過7,320條。

議員的問題愈問愈多，當時政府已多次「詐型」，財金官員曾提及政要求管理人員連夜趕工回答問題，令每條問題成本高達4,800港元，再加上通脹推算，估計當時1條問題的成本逾5,200港元，而2017年書面提問成本耗3,800萬港元公帑，打破歷年紀錄。