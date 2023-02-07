泛民初選案續審　戴耀廷曾草擬文件　控方指政府早警告或違法

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，16人不認罪，今天（7日）繼續受審，控方繼續讀出開案陳詞。控方表示，中聯辦及港府官員，先後表明初選或違《港區國安法》，但戴耀廷及區諾軒則持相反意見，結果初選繼續進行。控方稱，《蘋果日報》曾收取團體民主動力30萬港元，協助製作初選選舉論壇相關節目。

本案為高院原訟庭案件，安排在西九龍法院大樓審理，16名不認罪被告分別是楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來、陳志全、何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。控方指，2020年6月9日，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟舉行記者招待會，講述有關初選事宜，其中首3人自稱是組織及協調者。記招中，區強調初選的重要性，戴表示準備初選需要約400萬港元，計劃進行眾籌；趙則指目標眾籌額是350萬港元，以配合「35+」口號。戴和區另呼籲「黃店」借出地方做票站。

控方續指，戴耀廷等組織者分別與不同地區代表舉行會議，又草擬相關文件。庭上播放戴出席新界西選區初選協調會議的片段，片段中鏡頭不時搖晃，可見是從枱底拍攝。至2020年6月，本案中42名被告提交報名表格參加初選，交出1萬港元訂金並同意參與計劃，包括運用權力否決財政預算案。翌月《港區國安法》實施，戴耀廷稱自己作為法律學者，不認為其行動違法；區諾軒亦表示，初選僅屬協調，認為沒有違反國安法。同月，時任政制及內地事務局官員接受傳媒時訪問時稱，組織、策劃及參與初選的人均有機會違反國安法，中聯辦亦予以譴責。

案件編號：HCCC 69/2022