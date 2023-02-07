會計文員穿櫃桶底偷律師行240萬　今認罪下周判刑

律師行會計文員承認於在職期間「穿櫃桶底」，將律師行逾240萬港元的支票存入自己戶口。她今天（7日）於區院承認2項盜竊罪，法官下令將她還押至下星期五（17日）判刑。

案情顯示，本案被告佘詩韻（49歲）於2012年入職事主律師行，其職責包括預備支票予合夥人簽署。因律師行其後發現，有多張支票無法兌現，被告又經常打錯受款人名稱，須在修改後由合夥人加簽，因此惹起律師行注意。至2016年初律師行發現欠租，律師行發現被告臨離職前負責、用作交租的支票，受款人被改成被告。之後律師行作全面查核，結果發現被告原來自2013年，共將308張支票存入自己的戶口，涉款逾240萬港元。

辯方今天求情時表示，事發時被告有抑鬱症，並因此不斷購物，因此犯下本案。被告在事件被揭發後約1年，已把被盜款項全部還清。被告在2016年4月首次被捕，直至2022年，錢銀問題已解決多時後再次被捕及控告，對被告造成嚴重打擊。對此控方回應指，律師行合夥人在報案後錄取2份口供後，警方一直有找對方提供協助，但不得要領。控方在法官追問合夥人是否「唔合作」時，回應稱「可以咁講」，但同意警方花費2年索銀行紀錄是偏慢。

案件編號：DCCC 611/2022