酒吧男拳手涉無套強姦女同僚　完事後稱「你咁唔想咁我畀你走囉」

本港一名34歲酒吧男拳手，3年前涉強姦女同事，後者完事後更稱「你咁唔想，咁我畀你走囉」，女方男友同晚獲悉後揭發事件並報警。男拳手否認指控，案件今(7日)在高等法院開審，而女事主將於明天(8日)透過視像形式出庭作證。

案發於2020年5月13日，報稱任職侍應的男被告陳永倫，被控當日在元朗強姦女子X。控方開案陳詞指，X於2020年4月經朋友介紹到涉案酒吧任職拳手，職責是陪伴酒客猜枚，而陳亦在涉案酒吧同樣任職男拳手，雙方多年前亦曾在同一酒吧工作，但當時並不熟悉。案發當日凌晨時分，二人如常在酒吧工作，準備放工時被告突然大力將X推倒至梳化上，強行脫去對方衣物，並在沒有使用避孕套下強姦對方，X多次反抗及掙扎但不成功，最終被陳完事及體內射精，男方事後卻稱：「你咁唔想，我就依家畀你走。」

X離開並會合前來接放工的男友，惟她上車後突提出分手，後來落車狂奔，其後蹲下大哭。男友追上後問詳盡緣友，X便拿男友的手伸入其內褲，後方感到濕漉漉並有液體後，X才透露被姦一事。X與男友之後嘗試返回酒吧尋找被告但不果，最終報警處理。

案件編號：HCCC109/2021