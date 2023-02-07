竹篙灣承辦商涉40宗拖欠強積金　積金局：填錯資料供款未落袋

竹篙灣社區隔離設施爆勞資糾紛，承辦商已解僱1,207名員工，最後上班日為本月12日。受影響員工除關注津貼及合約期限等問題外，亦有員工稱被拖欠強積金供款。積金局回應指，共接獲約40宗涉及承辦商中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴，調查發現該僱主因不同原因(如遺漏強積金登記表格、表格資料不完整等)未能為有關僱員完成開立強積金帳戶，當中25宗已糾正，供款已存入相關帳戶，其餘投訴仍在調查中。

本港早前已取消隔離令，竹篙灣社區隔離設施短期內仍會繼續運作，相關過渡性安排將維持至本月28日，港府指會因應社區隔離設施的入住人數，而適當調整工作人員數目。承辦商指目前有584名保安員工及623名清潔員工解除僱傭合約。就有指拖欠強積金問題，積金局高度重視有關僱主有否拖欠強積金供款的情況。由去年4月至今，積金局共接獲約40宗涉及中國海外物業服務有限公司拖欠強積金供款的投訴。本局早前已作出調查，發現該僱主因不同原因未能為有關僱員完成開立強積金帳戶，所以，該僱主雖然已經準時向受託人為僱員供款，但供款未能存入有關僱員的帳戶，令受影響僱員未能從受託人查閱強積金供款紀錄。

經積金局跟進後，該僱主已就其中25宗個案糾正登記問題，並已順利將供款存入員工的強積金帳戶中。至於餘下近期接獲的投訴，局方仍在調查中，初步調查顯示亦有涉及相同問題。積金局現正與該僱主及受託人緊密跟進，確保盡快處理餘下有問題的登記表格，使僱主的供款能盡快存入受影響僱員的強積金帳戶。