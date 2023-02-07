前地勤涉盜梁振英兒子帳戶買24份飛機餐　官拒相關警誡供詞呈堂

母公司為國泰航空的香港快運，其電腦在2019年底疑被2名男子非法取用。他們涉嫌盜用前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3,000港元的額外膳食及行李寄艙等服務。其中1人早前已認罪，被判80小時社會服務令。餘下1名被告為時任香港快運外判地勤人員，他承認不誠實使用電腦罪，但否認妨礙司法公正罪，並就該項控罪今（7日）於東區裁判法院開審。辯方反對將被告就該控罪與警方進行的錄影會面紀錄呈堂，並指會面的警員在未問到想要答案前刻意沒有警誡被告，對被告不公。裁判官在該名警員作供後指對其證供可信性有保留，並認為辯方的投訴成立，故拒絕讓該會面紀錄呈堂。

被告郭尚文（22歲、地勤人員），被控於2020年1月24日，在他被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。郭早前則已承認於或於2019年12月23日，在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦。辯方指本案主要的抗辯理據是，被告最初確有說過從其前同事梁心和處得知梁振英乘搭香港快運的航班，但其實是他記錯，應是從前同事羅逸康處得悉，故並無妨礙司法公正意圖。

辯方亦投訴指，警方在對被告不公的情況下就妨礙司法公正一事與被告進行錄影會面，控方遂傳召進行會面的警員吳挺愷作供。據控方的書面供詞指吳稱早在進行會面前一天拘捕被告時，他已向吳提及是從梁心和的IG得悉梁振英乘搭香港快運的事，不過辯方指其獲得吳的書面供詞卻從未提及此事。吳最初指他只有一份書面供詞從無修改過，其後改口稱辯方獲得的是初版口供，他原打算碎掉但不知何故有同事把該口供影印並把副本交予辯方。另外吳亦確認該次受質疑的會面，他是在被告提及梁心和後才施予警誡。

林子勤裁判官就該會面紀錄應否呈堂作裁決指，他對吳警員的證供可信性有保留，就何以書面供詞鬧雙胞胎一事，林官認為吳的說法不合理，因不可能會有其他警員拿走他的初版口供影印。至於沒有警誡一事，林官指警方進行會面時已有合理理由懷疑被告干犯妨礙司法公正的控罪，卻遲遲沒有作出警誡，故認同辯方指屬刻意而為，故裁定投訴成立故拒絕讓會面紀錄呈堂。雖然林官已裁定該會面紀錄不得呈堂，但控方繼續其指控，林官其後裁定案件表證成立，被告將於下午決定是否自辯。

案件編號：ESCC 827/2022