政黨倡派15000元現金或消費券　反對明日大嶼及興建簡約公屋

《財政預算案》將於本月發表，有政黨今日（7日）提出多項建議，包括派發15000港元現金或消費券予全港市民。該黨亦建議立即終止中部水域人工島填海計劃的研究，並反對興建簡約公屋，同時建議提請中央釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施。該黨主席羅健熙稱已將建議提交財政司司長辦公室，亦發出邀請見面，惟未收到回覆，指未來會做好議政工作，而與政府關係亦無太大改變。

羅健熙提出派發15000港元現金或消費券予全港市民，包括18歲以下人土，讓市民疫後應對通脹、公營事業加價及刺激本地消費，並容許用以繳納水電煤等開支。羅健熙稱雖財政儲備減少，但要繼續鼓勵市民消費，否則會令市道情況更加差，而政府亦大興土木，財政使用上應可減低其他開支。羅亦稱經濟誘因對鼓勵生育未必有太大幫助，相反社會氣氛佔較大因素，包括能否自由發言等。

至於在土地政策上，該黨建議政府應盡快制訂2050長遠規劃；公佈新界北部都會區預算及詳細規劃以諮詢公眾。另外，由於香港人口將持續減少，而且由於俄鳥戰事及國際地緣政治影響，香港經濟復甦步伐可能相當緩慢，加上政府正推動北部都會區計劃，當局應立即終止中部水域人工島填海計劃的研究。

此外，該黨提出預留1,500億港元成立 「收回士地基金」，引用收回土地條例，大規模收回新界棕地及發展商近千公頃的農地儲備，作公營房屋和過渡性房屋的土地來源，以及提請中央釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施。該黨強調不同意政府隨意改變現行土地臨時用途制度，興建臨時性質的簡約公屋，指政府以高昂成本、甚至高於公屋建築成本價格興建只維持5年的簡約公屋，並不乎合成本效益，羅稱是否「訴諸情感就可大灑金錢」。

至於沙田區議會副主席洗卓嵐指社區中仍有不少市民感染新冠病毒不少前線員工需要額外工作，建議政府向院舍員工、清潔工、保安等前線人員發放一筆過特别津貼，亦應向曾確診新冠患者發放一次性「長新冠醫療津貼」。