測量師學會倡議出招「撤辣」　加快市區舊樓重建步伐

疫情肆虐本港3年，不單影響民生經濟，亦影響市區舊樓重建進程。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江指出，受到疫情、經濟下滑以至加息等影響因素，加市區地價下跌影響舊數收購價，尤其影響市區舊樓收購及重建情況，學會建議針對舊樓重建，撤銷為重建用途的印花稅「辣招」，料減輕發展商的收購成本，可協助回復市區重建的步伐，亦可加快私人土地業權統一。

對於近期鬧得熱烘烘的「簡約公屋」，學會會長黃國良認為原址是空地，只有5年期限，認為對區內樓價影響不大，強調政府需要考慮日後用地發展。另外，黃指出現時數據顯示簡約公屋平均造價低於傳統公屋，認為兩年的建造期可盡快協助劏房戶改善居住環境；學會亦建議政府應及早規劃好相關選址歸還後的土地用享，以讓日後善用現有的地基作更完善的發展。

此外，黃國良認為未來3年將是建造業高峰期，建議當局增加相關大學學額，增加培新人才以紓緩短缺情況，而科技及大數據的應用亦可有助業界的發展，如加強組裝合成組件(MiC)的供應鏈，亦可推動善用地理空間數據，以建設智慧城市，推動可持續發展社區。