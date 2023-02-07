水警船招標延7年　保安局申撥增至逾1.8億元

警務處水警總區購置新流動應變及指揮平台及兩艘附屬船隻，早於2016年獲立法會撥款1.44億港元，惟因招標失敗及招標延誤等，至今仍未有結果。保安局指由於鋁材價格近年急升，加上新冠疫情及需增設綜合導航系統，故向立法會提出申請4,400萬港元，令總承擔額增至1.88億港元。

立法會保安事務委員會今日(7日)討論事件，多名議員認為，增加撥款可以理解。譚岳衡指，2016年的1.4億購買力與現今不能相比，考慮到通貨膨脹，理解局方需要更多撥款。廖長江則表示，支持局方購買船隻，但對過往招標失敗感到疑惑，可能涉及人員疏忽。

保安局表示，當初招標時，打算合併採購其他水警船隻，但後來發現因為每隻船都有不同之處，導致入標的公司無法符合製造所有船隻的要求。經檢討後，日後除非是非常類近的船隻才會一併招標，否則只會適得其反。局方又指，全球招標是既定政策，但亦會顧及國家安全，主要考慮投標者能否提供設備而不受外國制裁影響，以及能否持續提供部件。

此外，當局上月舉行大亞灣應變計劃演習，動員37個決策局的逾1400名人員。當局在會上表示，當局重視公眾教育，會更新保安局網頁的核安全意識，又指中國核安全紀錄良好，希望公眾有警惕，但不要恐慌。