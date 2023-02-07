科大推策略招聘計劃　6大重點範疇搶人才

疫情困擾本港逾3年，致嚴重人才流失。香港科技大學校長葉玉如今日(7日)介紹校方吸引及培育人才、教學研究及國際化等最新發展計劃，更會推岀「30周年策略招聘計劃」，從生物及轉化醫學、材料科學及未來能源、人工智能及未來電腦及電子、創新工商管理、環境科學可持續及綠色科技、藝術科技及人文科學等6大重點發展範疇「搶人才」，目標於全球各地聘請30名副教授以上人員，領軍上述重點領域。

科大副校長吳宏偉表示，盼望政府搶人才之餘，同時「搶國際學生」。他指，科大本年度(2022/23年度)的研究生人數有2,799人，較2018/19年度的2,125人，上升32%，申請人數來自全球75個國家及地區，國際本科生比例為全港最高，未來計劃在南韓、台灣、印度等5個國家及地區重點招生。他續指，科大以20%本地學生、20%國際學生，及60%大中華區學生為收生目標，期望培養更多國際化創科人才。另會與科大廣州分校合作，期望推出雙學位課程，讓兩地學生自由選擇兩個校園的課程。校方又指，本港與內地已正式通關，會鼓勵學生暑假到廣州分校分流學習。

針對教資會早前發布8間資助大學上學年(2021/22年)教學人員離職統計數據，離職率7.4%，比率是自1997/98學年新高，其中科大更錄得新高的10%，葉玉如僅指，教職員流失是自然現象，又指科大過去5年的教職員數目有微升，但有信心可完成招聘目標，將來或會擴大招聘計劃。另外，校方又正在興建新學生宿舍，可提供1,551個宿位，預計明年初落成，全部本科生由以往只能至少參與一個學期的宿位生活，增至可參與一年，至於海外學生則可參與至少兩年宿位生活，盼以此吸引海外學生到科大學習。