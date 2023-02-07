政Whats噏： 短期內難見成果　學者籲發展創科要有長遠眼光

政府希望大力推動創科發展，因此公布創科藍圖及多項政策，但人才流失、如何搶高端科研人才就令到政府「𢲷晒頭」，業界都對實際嘅政策同措施有建議，香港青年科學院院長岑浩璋就認為政府應該購入多啲頂尖科研設備、起多啲高端實驗室，令人才來港有地方可以發揮；至於香港科學院院長盧煜明就覺得香港最缺嘅係又識做生意、又識做科學嘅人才，強調科研人才一定要靠「搶」先可以滿足到香港訂下嘅目標咁話。

岑浩璋認為科研人才會到處流動，但政府要諗諗點樣先可以令人才流過嚟。佢覺得科研人才係會睇該地方有冇其他地方所不具嘅頂尖設備、實驗室而決定嚟唔嚟，但可惜嘅係，政府呢方面做得唔足，其實呢啲設備由購入、興建到落成之後運行都要好多資金，甚至短期內唔會有實際成果，咁睇落私人機構都好難主動做，所以佢話政府要承擔呢個責任，而且唔可以咁短視去睇成效，而係要睇長遠目標。

至於香港究竟缺咩類型嘅人才呢？岑浩璋話科研方面，無論係頂尖學者定係研究生都好缺；盧煜明就覺得香港為咗達到藍圖目標，人才就實要搶翻嚟，而且最缺乏又識做生意、又識做科學嘅人才。

話到明生意同科學都好重要，盧就認為香港喺產、學、研轉化方面，有獨特嘅優勢同劣勢。以佢自己做緊嘅醫護行業來講，香港大部分市民都係睇公立醫院，所以公立醫院醫生就容易攞數據做研究，但同時因為香港人口基數少，所以就缺乏樣本更多嘅數據，加上內地嘅科研有「負面清單」，入面嘅技術連港人都唔可以學，就好似基因測試咁，導致發展時會有阻滯。 佢表示本港可以同內地進行數據聯通，又透露創科局局長孫東話內地依家對聯通嘅態度「鬆動」，甚至目前有部分計劃即將可以放鬆限制添！

香港科學院目前會向創新科技署嘅創新科技基金申請資助，金額每次不同，要視乎該年度所舉辦嘅活動，不過盧煜明都話會同上任院長徐立之一樣，朝住成為法定機構嘅目標出發，咁以後資助都會更加穩定，可以舉辦更多活動咁話喎。