退休警涉襲貨車司機受審　稱在對方先挑釁下自衞

前年11月1名退休高級警員與妻子在港鐵兆康站外之的士站，疑因泊車問題與1名客貨車男司機爭執，並發生肢體衝突，該男司機事後送院證實死亡。涉案夫婦原共同被控誤殺罪，控方其後撤回女被告的控罪，男被告則被改控襲擊致造成身體傷害罪。他今天（7日）於屯門裁判法院否認控罪受審。在案件被裁定表面證供成立後，被告出庭自辯，稱當時受到死者言語挑釁，死者又情緒激動，突然衝前「用佢心口撞我胸部」，他才一度推開死者，以讓2人保持安全距離，他後更被拳打腳踢，遂圖控制及制止死者再施襲，強調有關行為是出於自衞及防衞性質。

57歲被告鄺德榮，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2021年11月28日在屯門兆康路港鐵兆康站A出口外的士站，襲擊陳國樑因而對其造成身體傷害。據雙方同意事實，香港中文大學醫學院心臟科專家，認為陳因突然心臟停頓而死亡。檢驗遺體的法醫，指死者患有糖尿及高血壓，死於急性心臟病。控方庭上並播放拍到相關情況的行車紀錄儀片段。

被告自辯稱，當日與妻落車到兆康站內買糖水後，便打算駕車離去，死者的客貨車卻緊貼在他的車之前。他向死者示意，死者亦有駛前讓他離去。惟當他駛至死者車旁邊時，死者卻突然着他停車，及以粗口挑釁他，又指他與妻曾罵死者等。被告於是落車，打算與死者理論，及說明沒有罵死者，但死者卻不停指罵及稱要打死他，被告感到嬲怒。而片段中見被告曾推開死者，又曾握拳作勢等動作，被告則解釋因死者衝前，又襲擊其妻，他遂推開死者以保持距離；死者及後又對他拳打腳踢，令他眼鏡飛脫兼被推倒地上，他只是以手保護頭部，及欲控制及阻止死者再施襲，強調並無襲擊死者，動作只屬防衞性質。被告指自己的頭部、手、臉等亦因事件而有擦傷、瘀傷。案件明天（8日）續審，被告將接受控方盤問。

案件編號：TMCC 2282/2021