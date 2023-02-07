圍理大期間於外圍非法集結罪成　2青年判囚5個月

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突，而理大外圍附近一帶亦多處有示威者聲援及爆發衝突。其中有10名男子被控於尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結，他們否認非法集結罪經審訊後，僅其中2人於上月被裁定罪成。案件今天判刑，2人被判監5個月。

2名今天判刑的被告依次是陳以諾（20歲、學生）及陳杰風（25歲、無業）。他們被裁定於2019年11月18日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結罪成。法官李俊文裁決時指，2人的衣着與現場示威者相類，且他們分別所帶的泳鏡、防毒面罩裝備，亦支持了他們參與非法集結的推論，他們亦沒有任何說法反駁控方的指控，故裁定2人必然聽見警方警告及得悉現場正發生非法集結，而他們身處其中，因此裁定他們罪成。今天判刑時法官指本案嚴重性較輕微，不見有暴力行為，車輛能於現場通過，附近食肆的顧客亦照常用膳，對社群影響不大。法官亦接納2人是一時衝動犯錯，再加上事發至今已超過3年。考慮上述所有因素後，法官決定判2人入獄5個月。

案件編號：DCCC 854/2020