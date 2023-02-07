批房屋局沒補充簡約公屋細節　江玉歡不出席工務小組明日會議

近日社會上就簡約公屋惹起爭議。立法會工務小組委員會明日(8日)討論相關項目及撥款申請。但在開會前夕，議員江玉歡批評房屋局提交的細節資料不足、諮詢程序未有完善，將造成討論欠缺理性基礎，猶如瞎子摸象，或為今後政策執行過程埋下隱患，故她暫時計劃不出席明日的工務小組委員會會議。

江玉歡今日在社交平台貼文，指雖然房屋局已向立法會提交關於簡約公屋的討論文件，項目情況大致做了交代，但細節仍有較多不足，而她已通過多渠道向房屋局提出補充簡約公屋關鍵資料的要求，但至今仍未獲相關資料，未能解決市民關注的重點。

她續稱，對議員而言，詳細的背景資料、完善專業的諮詢過程等是立會展開議事過程的前提和最基本要求，亦是對政府制定科學合理政策的關鍵，而在資料不全、諮詢程序未有完善，將造成討論欠缺理性基礎，彷彿盲人摸象一般，影響立會議事嚴肅性事小，為今後政策執行過程埋下隱患事大。

對於工務小組委員會明日討論簡約公屋項目，她認為若以房屋局所提供的資料情況而言，她暫計劃不出席該次會議，又表示期待政府能夠公開更多詳細資料及當局能以坦承態度面對市民擔憂，以令廣大市民對於簡約公屋相關事宜加深認識，從源頭減少市民對政府新策的誤解。