5男女違反防疫規例　今被判緩刑及罰款

本港新冠疫情緩和，但仍有港人因早前違反防疫規例，至今被港府「追數」。衞生署今日(7日)表示，5名港人因違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)或《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章)，於裁判法院被判緩刑及罰款。

首3宗個案分別涉及52歲男子、68歲男子及54歲女子，他們早前獲發強制檢疫令，但在檢疫令尚未屆滿前，他們分別於去年7月10日、7月17日及去年9月20日離開其檢疫地點。兩男分別被控一項違反第599A章第32(1)及(3)條，而女子被控一項違反第599C章第8(1)及(5)條。52歲男子今日在觀塘裁判法院被罰款5,000港元，而68歲男子及54歲女子今日於東區裁判法院則分別被判處監禁7日緩刑12個月，以及被罰款10,500港元。

另兩宗個案涉及兩名分別76歲和28歲的男子，他們早前確診並獲發隔離令。在隔離期尚未屆滿前，他們分別於去年8月24日及11月24日離開其隔離地點，76歲男子更移除電子手環，被控一項違反第599A章第23(1)、(4)及(5)條和一項第599A章第32(1)及(3)條，今日於東區裁判法院就兩項罪行各被判處監禁14日，緩刑12個月，同期執行。28歲男子被控一項違反第599A章第23(1)、(3)及(5)條，今日於東區裁判法院被判處監禁7日，緩刑12個月。