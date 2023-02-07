全面通關水貨活動「復常」　「螞蟻」帶酒藥過關賺水腳

中港全面通關，香港經濟仍待起息之際，水貨活動已急不及待「活起來」。政府今(7日)早會見傳媒時稱會密切留意水貨活動，惟今日下午在上水港鐵站外的水貨黑點已現水貨活動，包括紅酒及疑似藥物等內地人需要的貨物，周圍更有「天文台」把守，當有執法人員到場時即通水，有議員表示執法部門要趁水貨活動未燒得熊熊時撲熄，否則擔心會蔓延至其他區，影響旅客來港購物，建議部門加強執法，長遠要開拓更多旅遊及商業規劃有助分流旅客。

港鐵上水站C出口外空地，在未封關前向來是水貨活動的集散地，弄致紙皮、貨盒及食物殘渣遍地，封關近3年，上址變得平靜乾淨，惟周一(6日)始全面通關，上址今日已有水貨活動，據記者今日觀察，最近鐵港閘口位置的有3檔水貨，貨物有洗頭水、紅酒、波鞋，以及一小包用膠袋載着似是藥物的貨物，在15分鐘內，分別有2個男人及一對母子的「螞蟻」取貨，他們取貨後即入閘乘港鐵往羅湖。檔主會向「螞蟻」開單以作識別，他們過關後交貨，憑單收取酬勞。據悉酬勞介乎20至50元人民幣，視乎所攜貨物而定，不少水貨客當作賺取「水腳」，尤其是攜帶子女來港上學放學的家長。

期間，一名女子行近向幾名檔主查詢一番後離開，持洗頭水貨物的檔主反問該女子「收幾多錢」及豎起一隻手指，惟該女子似乎不在意後便離開，過程可見檔主與「螞蟻」之間關係很易建立，只視乎「螞蟻」是否願意帶貨過關。周圍亦有一名「天文台」把風，他相信是其中一檔的貨主，期間，有一名食環署人員到場，他即大聲通水，惟該名人員只是拍照，及後有另一名食環署人員到場，惟只是作出勸喻，未有阻止有關活動，「天文台」亦是在另一方觀察。距離該空地約20米外的花槽後巷是另一熱門水貨點，有貨物紙箱印有「梅酒」字樣，但只見幾名人士看管貨物，期間未有「螞蟻」取貨。

在社交平台有關注北區水貨活動的專頁，亦指出水貨客回歸，圖文並茂，又指區內不少店舖正在裝修，似是歡迎內地旅客重臨，並估計隨一周一行簽証，內地旅客增加，石湖墟內的情況可能在3至4個月內，便「復常」到封關前的景象，更提醒當局注意政策，如何平衡北區居民與水貨走私員之間的日常活動。

議員劉國勳表示，部門要趁上水水貨活動的苗頭剛起時撲熄，否則會擔心蔓延到其他區，影響居民生活，甚至反感，他認為食環署人員的勸喻方式不夠力度，建議要跨部門執法，甚至要聯合內地部門打擊水貨活動，他又認為政務司副司長有責任統籌各部門對付該類阻街活動，因為旅客來港旅遊消費，需要令客人安心購物，又建議長遠需開拓更多旅遊及商業配套，有助分流旅客量。