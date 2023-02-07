僅3間內地大學列為認可醫學資格　議員質疑審批準則

為解決本地「醫生荒」，政府修例引入外地醫生，早前亦根據《醫生註冊條例》公布3批獲特別註冊委員會承認醫學資格的名單，註委會至今合共承認75項醫學資格，包括內地上海交通大學、武漢大學的醫學學士課程等。多名議員今日(7日)在相關委員會上，關注授課語言作為特別註冊委員評審非本地醫學課程的一項準則，會否凌駕於其他因素上，從而影響審批的情況。

議員林琳關注授課語言會否凌駕於其他因素上，從而影響修例的初衷，她指其中該3間內地大學獲認可課程也屬全英文授課，並只限海外留學生報讀。議員管浩鳴關注名單審批進度，希望局方「快返啲」。醫務衞生局副局長李夏茵指審批不會局限於純英語的教學課程，而疫情亦阻礙了審批的過程，當局會再著緊處理文件事宜。

議員葛珮帆指名單包括3間內地大學，但仍然只是以英語的教學課程，令人懷疑準則於下次亦沒有改變。李夏茵強調除授課語言外，審批條件亦包括其他原則，包括授課年期及內容等，因此審批亦需時，而當中已有12個經特別註冊的非本地培訓醫生申請獲批，他們來自不同的醫學院，另外2個申請仍在審核當中，亦有10多間醫學院的申請仍在處理。

2021年醫生註冊（修訂）條例刊憲生效後，持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，即醫院管理局、衞生署、香港大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。