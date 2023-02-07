無依期交選舉申報書　梁晃維申延期及豁免獲批

泛民初選案被告之一、早前已表明認罪的前中西區區議員梁晃維，於去年入稟高院，指自己並無按規定，在參選2020年立法會選舉後，依時呈交選舉申報書，要求法院頒令准許他延期呈交，及豁免他呈交相關選舉開支單據。原訟庭法官高浩文今（7日）頒下判詞，指梁無依時呈交申報書只屬疏忽所致，並非有惡意，故准許他延期呈交及豁免他呈交相關單據。不過法官亦下令梁須就本申請向律政司支付近3萬港元訟費。

申請人是梁晃維，答辯人則為律政司司長。據判詞指，梁於2020年6月宣布有意出選立法會港島區選舉，並於同年7月20日正式遞交報名表，但其參選資格於10日後被選舉主任取消，其後政府宣布選舉押後1年舉行。不過根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，雖然梁被取消參選資格，但仍須於2020年9月29日提交選舉申報書，但梁一直沒有提交，並於去年1月才入稟高院作本申請。

據梁的誓章稱，他當時首次參選立法會選舉，雖有記錄其選舉開支及保留有關發票與收據，但自從被取消資格後，他誤以為已不是候選人，故不用再呈交申報書。他雖確認選舉事務處確曾發電郵提醒他提交申報書，但當時由他的2名選舉助理處理該電郵，他並無閱讀，直至執法人員在2021年2月24日上門調查，才知道他需要提交申報書。 及後他又因涉初選案被捕且一直還押，其辦事處曾遭國安處搜查，相關的選舉單據亦有部分遺失故不能再呈交。法官指其接納梁並非惡意不依期呈交申報書，認為事件只屬疏忽。法官又指梁其後因初選案被捕且一直被還押，故無暇處理申報書事宜，而且確有部分選舉單據現時已無法交出，故最終決定接納梁的申請，但下令梁須支付律政司訟費。

案件編號：HCMP 77/2022