通關後水貨客重現　上水居民憂人流增　欲轉戰網購避麻煩

香港及內地自昨日(6日)起全面恢復通關，有「水貨集散地」之稱的上水巷仔街，雖然暫未見到昔日「帶貨」光景，但有網民在社交平台反映，已見到不少賣家港鐵站附近暗地散貨。有附近居民接受東網訪問時表示，感到東鐵上水站的人流比近日增加，擔心通關後在區內購物會變得麻煩，更有人打算「轉戰」網購，以免同水貨客「搶貨」。

過去堆滿「帶貨客」的上水水貨街，在疫情3年下生意淡薄，不少商舖都被迫結業。上水居民陳小姐表示，相信開關之後，該區的藥房、藥妝店都會重開，認為日後人流一定會更多，「但真係冇辦法，我哋只不過是普通市民，無可奈何要接受」。她續指，過去3年因為封關，街坊市民乘港鐵外出都有位坐，「但相信好快唔會再有(位坐)」，希望政府多加留意上水區市民的生活問題及情況。

另一名居民謝小姐表示，開關後「覺得上水區人流多咗比較難行，無封關時咁方便」。她認為通關不久，在區內購物會變得難上加難，「覺得在上水區買嘢是唔方便，會選擇網購」。至於擔唔擔心水貨客問題再臨當區，她指唔擔心，但希望政府留意上水居民唔同的心聲。雖然有市民反對的聲明，但亦有居民支持通關。楊小姐受訪時表示，開關之後街道上人流多咗， 比起過去3年感覺好好多，她亦希望疫情快啲過去，盡早過返「正常嘅生活」。